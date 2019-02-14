FACUA Extremadura reclama a AENA que instale el sistema antinieblas tipo III en el aeropuerto de Badajoz
La asociación ha tenido conocimiento de que el pasado mes de diciembre se produjeron numerosas cancelaciones de vuelos en estas instalaciones debidas a la reducida visibilidad por los bancos de niebla.
FACUA.org
Extremadura-14/02/2019
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Imagen: Aena
FACUA Extremadura solicita a la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que realice todas las acciones técnicas necesarias para que el aeropuerto de Badajoz tenga un sistema antiniebla de aterrizaje instrumental (ILS) tipo III que haga po