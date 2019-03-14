FACUA Extremadura reclama a la Consejería de Sanidad que examine la seguridad de los centros médicos
La asociación considera extremadamente grave el desprendimiento de parte del techo de la sala de observación del Hospital Universitario de Badajoz.
FACUA.org
Extremadura-14/03/2019
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El Hospital Universitario de Badajoz (anteriormente conocido como Infanta Cristina) sufrió recientemente el desprendimiento de parte del techo en Observación. | Imagen: Europa Press.
FACUA Extremadura reclama a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales que examine exhaustivamente y con celeridad la seguridad de las infraestructuras de los centros sanitarios de la comunidad autónoma, después de que se produjera en días pasados un desprend