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FACUA Extremadura reclama a la Consejería de Sanidad que examine la seguridad de los centros médicos

La asociación considera extremadamente grave el desprendimiento de parte del techo de la sala de observación del Hospital Universitario de Badajoz.

FACUA.org
Extremadura-14/03/2019
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FACUA Extremadura reclama a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales que examine exhaustivamente y con celeridad la seguridad de las infraestructuras de los centros sanitarios de la comunidad autónoma, después de que se produjera en días pasados un desprend

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