Nuestras acciones

FACUA Extremadura reclama al Ayuntamiento de Badajoz que regule los patinetes eléctricos

La asociación considera necesario que exista una legislación municipal que proteja a los ciudadanos de los riesgos que puedan correr debido a la aparición de estos vehículos en las calles.

FACUA.org
Extremadura-18/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para reclamarle la creación de una regulación de patinetes eléctricos y del resto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que están proliferando en los últimos tiempos en las calles de la ciudad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos