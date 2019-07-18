FACUA Extremadura reclama al Ayuntamiento de Badajoz que regule los patinetes eléctricos
La asociación considera necesario que exista una legislación municipal que proteja a los ciudadanos de los riesgos que puedan correr debido a la aparición de estos vehículos en las calles.
FACUA.org
Extremadura-18/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para reclamarle la creación de una regulación de patinetes eléctricos y del resto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que están proliferando en los últimos tiempos en las calles de la ciudad