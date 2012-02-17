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FACUA facilita a los afectados de Spanair un formulario para reclamar su dinero en el procedimiento concursal

Tienen hasta el 14 de marzo para dirigirse a la administración concursal aportando sus billetes y justificantes de los posibles gastos de comida y alojamiento.

FACUA.org
España-17/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto a disposición de los usuarios un formulario para que los afectados puedan reclamar su dinero en el concurso de acreedores abierto en Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona.

Los usuarios pueden descargarse el archivo en

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