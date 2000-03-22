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FACUA firma un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial del Sector del Agua en Andalucía

Ambas entidades propiciarán la mejora del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad Autónoma.

FACUA.org
Andalucía-22/03/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el presidente de la Asociación Empresarial del Sector del Agua en Andalucía (AESA), Carlos Moreno Pacheco, han firmado el dí

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