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FACUA firma un convenio de colaboración con la Asociación Española de Profesionales de la Sexología

Pondrán en marcha campañas informativas y crearán un órgano de mediación para resolver las reclamaciones de los usuarios.

FACUA.org
España-30/04/2002
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el de la Asociación Española de Profesionales de la Sexología (AEPS), Manuel Lucas Matheu, han firmado un conv

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