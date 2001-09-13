FACUA firma un convenio de colaboración con la Fundación Farmacéutica Avenzoar
Ambas entidades desarrollarán actividades conjuntas para fomentar el uso racional de los medicamentos.
FACUA.org
Andalucía-13/09/2001
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