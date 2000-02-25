FACUA firma un convenio de colaboración con los centros comerciales Continente en Andalucía
FACUA y la empresa mediarán de forma dialogada ante las reclamaciones que planteen los socios de las Asociaciones integradas en la Federación.
FACUA.org
Andalucía-25/02/2000
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y el director regional de Continente, Alvaro Cañete Díaz, han firmado el día 25 de febrero un convenio de colaboración.