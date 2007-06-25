FACUA firmará un convenio de colaboración con la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
FACUA mantiene actualmente convenios con asociaciones de defensa del consumidor de doce países de América Latina y el Caribe.
FACUA.org
América-25/06/2007
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La Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu) y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) están sentando las bases para la firma de un convenio con la finalidad de mantener relaciones de cooperación entre las dos organizacion