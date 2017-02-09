FACUA Galicia reclama a las eléctricas mejoras en sus instalaciones para evitar más cortes masivos de luz
La asociación aconseja a los afectados, más de 200.000 en toda la región, que reclamen a las distribuidoras por los daños sufridos. Para ello es recomendable conservar justificantes de compra y reparaciones.
FACUA.org
Galicia-09/02/2017
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FACUA Galicia reclama las distribuidoras de electricidad que actúan en la Comunidad que acometan de manera urgente mejoras en sus redes e instalaciones para poder cumplir con el nivel de calidad exigido en la normativa, y evitar así que se sigan produciendo cortes masivos en el sumi