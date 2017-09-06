Nuestras accionesTras pasar por la ciudad gallega, el 'Esperanza' visitará Gijón y Bilbao

FACUA Galicia visita en A Coruña el buque de Greenpeace y apoya a la organización en sus reivindicaciones

Responsables de la organización ecologista presentan sus propuestas sobre energía cooperativa y totalmente verde, destinadas a concienciar a la población sobre las alternativas al mercado eléctrico tradicional.

FACUA.org
Galicia-06/09/2017
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FACUA Galicia ha visitado en A Coruña el buque Esperanza de Greenpeace, durante un encuentro que ha servido para reforzar su respaldo a las reivindicaciones y propuestas de la organización ecologista.

En concreto, responsables de Greenpeace presentaron a la asociación

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