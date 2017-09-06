FACUA Galicia visita en A Coruña el buque de Greenpeace y apoya a la organización en sus reivindicaciones
Responsables de la organización ecologista presentan sus propuestas sobre energía cooperativa y totalmente verde, destinadas a concienciar a la población sobre las alternativas al mercado eléctrico tradicional.
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Galicia-06/09/2017
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El buque Esperanza llega este próximo fin de semana a Gijón. | Imagen: flickr.com/giantkicks (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Galicia ha visitado en A Coruña el buque Esperanza de Greenpeace, durante un encuentro que ha servido para reforzar su respaldo a las reivindicaciones y propuestas de la organización ecologista.
En concreto, responsables de Greenpeace presentaron a la asociación