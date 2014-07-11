FACUA Granada celebra una asamblea para informar de sus acciones contra el abuso de las cláusulas suelo
Luis Romero, presidente de la asociación, habló de las medidas ya llevadas a cabo en favor de sus afectados y anunció nuevas iniciativas frente a esta práctica bancaria.
FACUA.org
Granada-11/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Momento de la asamblea informativa celebrada el pasado miércoles, 9 de julio, por FACUA Granada en el Centro Cívico Ronda de Marqués de Mondéjar.
FACUA Granada celebró en la tarde del pasado miércoles 9 de julio una asamblea en la que informó acerca de las acciones emprendidas hasta ahora contra las cláusulas suelo.
Celebrada en el Centro Cívico Ronda de Marqués de Mondéjar, a la reu