Nuestras accionesCelebrada el pasado 9 de julio en el Centro Cívico Ronda

FACUA Granada celebra una asamblea para informar de sus acciones contra el abuso de las cláusulas suelo

Luis Romero, presidente de la asociación, habló de las medidas ya llevadas a cabo en favor de sus afectados y anunció nuevas iniciativas frente a esta práctica bancaria.

FACUA.org
Granada-11/07/2014
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FACUA Granada celebró en la tarde del pasado miércoles 9 de julio una asamblea en la que informó acerca de las acciones emprendidas hasta ahora contra las cláusulas suelo.

Celebrada en el Centro Cívico Ronda de Marqués de Mondéjar, a la reu

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