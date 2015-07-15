Nuestras acciones

FACUA Granada critica la falta de participación de los consumidores en la ordenanza del taxi de la capital

La organización ha presentado dieciséis alegaciones por considerar que los usuarios salen perjudicados con la reciente norma.

FACUA.org
Granada-15/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada ha criticado que frente al espíritu del reglamento andaluz del taxi, la nueva ordenanza de la capital ha sido elaborada únicamente con la participación de la delegada de Movilidad y las asociaciones empresariales, sin dar voz a los consumidores y usuarios en el

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos