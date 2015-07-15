FACUA Granada critica la falta de participación de los consumidores en la ordenanza del taxi de la capital
La organización ha presentado dieciséis alegaciones por considerar que los usuarios salen perjudicados con la reciente norma.
FACUA.org
Granada-15/07/2015
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FACUA Granada va a seguir trabajando en esta línea para garantizar que la nueva ordenanza municipal no perjudique a los consumidores y usuarios del taxi de la capital. | Imagen: Arkangel (CC BY-SA 2.0)
FACUA Granada ha criticado que frente al espíritu del reglamento andaluz del taxi, la nueva ordenanza de la capital ha sido elaborada únicamente con la participación de la delegada de Movilidad y las asociaciones empresariales, sin dar voz a los consumidores y usuarios en el