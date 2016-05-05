FACUA Granada denuncia la pérdida de pruebas diagnósticas y problemas con las citas en el nuevo hospital
La asociación advierte a la Consejería de Salud de que el centro acumula numerosas incidencias que están provocando importantes retrasos en la atención a los pacientes y reclama medidas urgentes.
FACUA.org
Granada-05/05/2016
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FACUA Granada advierte de que la reciente apertura y puesta en marcha del hospital del Parque Tecnológico de Salud de la capital está registrando notables problemas para los usuarios del mismo.
Según ha podido conocer la asociación, los pacientes están vi