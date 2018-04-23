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FACUA Granada exige seriedad en la aprobación del nuevo Plan de transporte urbano de la ciudad

La asociación considera lamentable la falta de información y diálogo que está rodeando a esta reforma.

FACUA.org
Granada-23/04/2018
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Tras el particular pleno extraordinario sobre movilidad celebrado el viernes, FACUA Granada ha exigido seriedad a los grupos políticos y la apertura de un dialogo real que solvente los problemas de movilidad urbana de Granada. La asociación considera que el nuevo Plan de transporte

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