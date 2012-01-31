FACUA Granada firma un contrato con la Diputación de Granada
La asociación gestionara un total de quince Puntos de Información al Consumidor situados en diversos municipios de la provincia.
FACUA.org
Granada-31/01/2012
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FACUA Granada ha firmado la firma del contrato por el que, va a gestionar un total de quince Puntos de Información al Consumidor (PIC) distribuidos por toda la provincia.
La firma del contrato se celebro el pasado día 25 de enero en un acto que contó con la pres