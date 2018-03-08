FACUA Granada lamenta la falta de diálogo en el desarrollo del nuevo mapa de autobuses urbanos
La asociación señala que el Ayuntamiento de la capital no ha tenido la consideración de informar a los miembros no permanentes del Observatorio de la Movilidad de las modificaciones llevadas a cabo.
FACUA.org
Granada-08/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada lamenta la falta de diálogo e información que ha existido por parte del Ayuntamiento de la capital en relación a los cambios implantados en el nuevo mapa de autobuses urbanos.
La asociación señala que el Consistorio granadino ni siquiera ha