FACUA Granada pide a la Junta medidas urgentes para eliminar la suciedad en las playas de Salobreña
Además, la presidenta de la asociación, Mar Solera, se ha reunido con técnicos del ayuntamiento de esta localidad granadina para reclamar que se hagan públicos los análisis del agua.
FACUA.org
Granada-03/08/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada pide a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que tome medidas de carácter urgente para resolver el problema de la suciedad que existe en las playas de Salobreña, donde han aparecido vertidos a diario a lo largo del mes de julio.