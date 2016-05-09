FACUA Granada pide al nuevo alcalde que suspenda las exhumaciones del cementerio
La asociación ya denunció que la empresa municipal exige ahora a las familias pagar el mantenimiento tras varios años en los que no ha gestionado su cobro por una negligencia administrativa.
FACUA.org
Granada-09/05/2016
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FACUA Granada ha reclamado al nuevo alcalde de la capital, Francisco Cuenca (PSOE), que su primera medida sea suspender las exhumaciones en el cementerio municipal hasta que el actual proceso de cobro de deu