FACUA Granada pide explicaciones al hospital PTS tras el corte de la TV gratuita para los pacientes
La medida supone obligar a estos enfermos a tener que pagar por un servicio que hasta ahora venían disfrutando de forma gratuita.
FACUA.org
Granada-06/07/2017
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FACUA Granada ha pedido explicaciones a la gerencia del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), de gestión pública, tras conocerse que personas sin identificar habían procedido al corte de la señal pública