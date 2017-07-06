Nuestras accionesLa gerencia del centro, de titularidad pública, deberá explicar esta medida

FACUA Granada pide explicaciones al hospital PTS tras el corte de la TV gratuita para los pacientes

La medida supone obligar a estos enfermos a tener que pagar por un servicio que hasta ahora venían disfrutando de forma gratuita.

FACUA.org
Granada-06/07/2017
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FACUA Granada ha pedido explicaciones a la gerencia del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), de gestión pública, tras conocerse que personas sin identificar habían procedido al corte de la señal pública

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