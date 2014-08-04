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FACUA Granada presenta 51 propuestas para mejorar el transporte urbano de la ciudad

Con este documento la asociación cumple con el compromiso adquirido de trasladar al Área de Movilidad las recomendaciones, sugerencias e ideas surgidas a raíz de la reciente encuesta sobre transporte público que ha realizado.

FACUA.org
Granada-04/08/2014
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FACUA Granada ha presentado un documento con cincuenta y una propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento actual del sistema de transporte de la ciudad y resolver los problemas que actualmente sufre. Estas iniciativas abarcan desde los inconvenientes con los trazados a la falta de infor

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