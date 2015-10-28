FACUA Granada reclama a Endesa que acabe con los problemas causados por los microcortes de electricidad
La asociación ya denunció hace año y medio que los recortes en infraestructuras estaban ocasionando continuos problemas a los consumidores de la provincia.
FACUA.org
Granada-28/10/2015
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FACUA Granada vuelve a reclamar a Endesa que acabe con los problemas ocasionados por los pequeños cortes de electricidad que se producen desde hace tiempo en la provincia por el déficit de infraestructuras eléctricas en la zona.