FACUA Granada reclama al Ayuntamiento que renueve la flota de autobuses urbanos
La asociación advierte de que hay más de 72 vehículos con una antigüedad que supera los doce años e insta a que sean sustituidos por modelos nuevos.
FACUA.org
Granada-11/04/2019
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FACUA Granada reclama al Ayuntamiento de la capital que tome medidas urgentes para renovar la flota de autobuses urbanos, que cuenta con vehículos que superan ya los doce años de antigüedad. La asociación insta al Ayuntamiento a plantear una solución inmediata, qu