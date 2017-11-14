FACUA Granada reclama que la racionalización de los autobuses de la capital no perjudique a los usuarios
Tras la subida del billete, sería injusto que los cambios necesarios en el sistema impliquen un nuevo deterioro en un servicio que ya es de por sí precario.
FACUA.org
Granada-14/11/2017
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FACUA Granada ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad que no intente tapar el agujero económico destapado en el servicio municipal de autobuses con medidas que perjudiquen a los usuarios, tal y como ocurrió con la última subida de tarifas.
La asociación entiende