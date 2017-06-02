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FACUA Granada recomienda a los más de 40.000 afectados por el corte de Aguasvira reclamar compensaciones

Este incidente pone de manifiesto la fragilidad de la estructura de suministro de agua del área metropolitana, que precisa de refuerzos.

FACUA.org
Granada-02/06/2017
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FACUA Granada recomienda los afectados por el corte de suministro de Aguasvira que reclamen compensaciones a la compañía, tras la avería producida en la jornada de ayer, 1 de junio, que ha dejado sin suministro a más de 40.000 usuarios del área metropolitana. Un

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