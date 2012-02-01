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FACUA Granada recomienda a los usuarios afectados por el corte de Jazztel que reclamen indemnizaciones a la compañía

La empresa está obligada a indemnizar a los usuarios dependiendo de los productos contratados con la empresa y la duración de la incidencia.

FACUA.org
Granada-01/02/2012
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FACUA Granada recomienda a los usuarios afectados por el corte de Jazztel del pasado lunes que reclamen indemnizaciones a la compañía.

La asociación advierte que la legislación actual establece que los usuarios afectados deben de ser indemnizados por un importe

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