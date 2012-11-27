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FACUA Huelva en la comisión de participación social del Consorcio Metropolitano de Transporte de la costa

La constitución de esta comisión permitirá realizar propuestas de mejora y el diálogo entre el consorcio y los consumidores.

FACUA.org
Huelva-27/11/2012
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Antonio Romero, en representación de FACUA Huelva, forma parte de la Comisión de participación social que ha creado el Consorcio Metropolitano de Transporte de la Costa de Huelva.

La Comisión ha quedado constituida por doce miemb

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