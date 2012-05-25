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FACUA Huelva en la concentración nocturna contra los abusos del Gobierno

Convocada por el 'Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva', de la que forma parte la asociación, ha tenido lugar el 23 de mayo frente a la subdelegación del gobierno.

FACUA.org
Huelva-25/05/2012
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FACUA Huelva ha participado en la concentración nocturna contra los abusos del Gobierno convocada por el “Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva”, plataforma de la que la asociación forma parte junto a sind

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