FACUA Huelva en la concentración nocturna contra los abusos del Gobierno
Convocada por el 'Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva', de la que forma parte la asociación, ha tenido lugar el 23 de mayo frente a la subdelegación del gobierno.
FACUA.org
Huelva-25/05/2012
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FACUA Huelva ha participado en la concentración nocturna contra los abusos del Gobierno convocada por el “Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva”, plataforma de la que la asociación forma parte junto a sind