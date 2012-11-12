FACUA Huelva presenta tres alegaciones a la norma de calidad del ibérico
La asociación considera que el proyecto planteado empeora la trazabilidad, perjudica la conservación sostenible de la dehesa, y deja sin regulación la venta de fresco y de los embutidos ibéricos.
FACUA.org
Huelva-12/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La presidenta de FACUA Huelva, Josefa López Ríos, ha presentado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tres alegaciones contra el borrador elaborado para regular y modificar la norma de calidad del ibérico.
En primer luga