Nuestras acciones

FACUA Huelva se moviliza en defensa de los intereses y derechos del consumidor

Solicita al Gobierno que se enfrente al chantaje de los mercados financieros y especuladores.

FACUA.org
Huelva-20/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Huelva ha participado en la manifestación del 19-F convocada por los sindicatos UGT y CCOO contra la reforma laboral. 

La Asociación solicita al Gobierno que se enfrente al chantaje de los mercados financieros y especuladores, en lugar de seguir ahogando al consumi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos