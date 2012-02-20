FACUA Huelva se moviliza en defensa de los intereses y derechos del consumidor
Solicita al Gobierno que se enfrente al chantaje de los mercados financieros y especuladores.
FACUA.org
Huelva-20/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Huelva ha participado en la manifestación del 19-F convocada por los sindicatos UGT y CCOO contra la reforma laboral.
La Asociación solicita al Gobierno que se enfrente al chantaje de los mercados financieros y especuladores, en lugar de seguir ahogando al consumi