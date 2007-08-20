FACUA incluye a Microsoft en sus denuncias contra las prácticas publicitarias de los buscadores
Al igual que Google y Yahoo!, en Live Search no se distinguen adecuadamente los resultados publicitarios de las búsquedas ni se controla que los anunciantes utilicen ilíticamente las marcas de sus rivales.
FACUA.org
España-20/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha incluido a Microsoft en sus denuncias contra las prácticas publicitarias de los buscadores de Internet. El pasado 10 de agosto, FACUA denunció a Google y Yahoo! al considerar que vulneran la legislación en mater