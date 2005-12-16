FACUA informa de la orden de retirada del mercado de una lámpara halógena telescópica por riesgo de electrocución
La Federación critica que el Ministerio de Sanidad y Consumo no informe directamente a los consumidores de los productos peligrosos que deben retirarse de mercado.
FACUA.org
España-16/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa de la orden de retirada del mercado de una lámpara halógena telescópica denominada Happycasa, originaria de Italia, por riesgo de electrocución.
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