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FACUA informa de un problema en las ruedas de algunas sillas de ruedas electrónicas Fox

El fabricante, Invacare Deutschland GmbH, ha contactado con los puntos de suministro para facilitarles un kit de reemplazo.

FACUA.org
España-01/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de un problema detectado en un número determinado de sillas de ruedas electrónicas Fox, fabricadas por la empresa alemana Invacare Deutshland GmbH y distribuidas en España, entre otros países. En concreto, las ruedas traseras

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