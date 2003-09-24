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FACUA informa que Peugeot, Citröen, Fiat y Lancia revisarán 23.000 monovolúmenes por un fallo electrónico

El defecto de fabricación puede provocar que las puertas se abran cuando los vehículos están en marcha. La medida afecta al Peugeot 807, el Citröen C8, el Fiat Ulysse y el Lancia Phedra.

FACUA.org
España-24/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que un problema electrónico podría provocar que las puertas se abriesen durante la marcha en 22.787 monovolúmenes Peugeot 807, Citroën C8, Fiat Ulysse y Lancia Phedra. Los vehículos serán llam

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