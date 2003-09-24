FACUA informa que Peugeot, Citröen, Fiat y Lancia revisarán 23.000 monovolúmenes por un fallo electrónico
El defecto de fabricación puede provocar que las puertas se abran cuando los vehículos están en marcha. La medida afecta al Peugeot 807, el Citröen C8, el Fiat Ulysse y el Lancia Phedra.
FACUA.org
España-24/09/2003
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