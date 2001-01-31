FACUA inicia a través de su web una campaña de información sobre el mal de las 'vacas locas'
La Federación desaconseja el consumo de una amplia lista de productos industriales dado que el vacuno utilizado para su elaboración puede haber sido sacrificado antes de octubre, y por tanto incluir tejidos de riesgo.
FACUA.org
España-31/01/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desarrollará durante todo este año una Campaña de información sobre la seguridad alimentaria que comienza hoy con la difusión, a través de la web www.facua.org/vac