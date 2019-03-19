FACUA inicia los trámites para recurrir ante el Supremo el traslado del caso Volkswagen a Alemania
Se ha dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para comunicarle su intención de interponer un recurso de casación.
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España-19/03/2019
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Imagen: flickr.com/lordhumphreysthefirst (CC BY-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado los trámites ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de trasladar a la Fiscalía de Braunschweig (Alemania) el caso del fraude en las emisiones de V