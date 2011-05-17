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FACUA inicia su 5ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles

Para conocer qué opinan los usuarios sobre la publicidad, cobertura, facturación y la atención a las consultas, peticiones y reclamaciones que ofrecen sus operadores.

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España-17/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado su 5ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles.

Con ella pretende conocer qué opinan los usuarios en relación a la publicidad, cobertura y facturación de sus

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