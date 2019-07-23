FACUA insta a Fomento a mejorar el estado del firme de la carretera N-634 a su paso por Nava (Asturias)
Esta vía registra una alta concentración de accidentes debido a que, entre otros motivos, su superficie se encuentra muy deteriorada. En 2018 se produjeron 27 siniestros de diversa naturaleza en ella.
FACUA.org
Asturias-23/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Secretaría de Estado de Infraestructuras (Ministerio de Fomento) que repare de manera urgente el firme de la carretera nacional 634 (N-634) a su paso por el concejo de Nava (Asturias), dada la gran cantidad de accidentes que se producen en e