FACUA insta a Gobierno y examinadores de tráfico a que dialoguen para poner fin a la huelga
La asociación pide a ambas partes que lleguen a un acuerdo que acabe con las enormes listas de espera que sufren miles de alumnos del carnet de conducir. Muchos de ellos se ven abocados a contratar más clases.
FACUA.org
España-08/09/2017
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