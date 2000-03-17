FACUA insta a Jazztel a rectificar sus anuncios por engañosos
La empresa asegura que si el usuario encuentra una factura más baja, le devuelve la diferencia, pero en realidad se limita a descontar la cantidad del siguiente recibo.
FACUA.org
España-17/03/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha exigido a Jazztel la rectificación de su campaña publicitaria, en la que asgura que si sus clientes encuentran una factura más baja, les devuelve la diferencia. Sin embargo, la empr