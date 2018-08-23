FACUA insta a los afectados por la huelga de Seguridad en el aeropuerto de Barajas a reclamar ante Aena
También para los usuarios perjudicados por los paros en Santander y Gran Canaria. La asociación recuerda que la empresa no puede desentenderse de los problemas que afectan a la gestión de las instalaciones.
FACUA.org
España-23/08/2018
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Terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. | Imagen: Aena.
FACUA-Consumidores en Acción insta a los pasajeros que se vean afectados por la huelga del personal de seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como en los de Seve Ballesteros-Santander y Gran Canaria, a reclamar los posibles perjuicios que pudieran ocasio