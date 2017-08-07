FACUA insta a los afectados por la huelga de Seguridad en el aeropuerto de El Prat a reclamar ante Aena
Ni la empresa responsable de los aeropuertos ni el Ministerio de Fomento, que controla el 51% de la compañía, pueden desentenderse de los problemas que afectan a la gestión de las instalaciones.
FACUA.org
España-07/08/2017
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