FACUA insta a los afectados por la nube volcánica a que denuncien a las aerolíneas si no cumplen sus obligaciones
Demanda a Fomento sanciones ejemplarizantes a las compañías que vulneren el reglamento europeo.
FACUA.org
España-17/05/2010
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