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FACUA insta a los afectados por la nube volcánica a que denuncien a las aerolíneas si no cumplen sus obligaciones

Demanda a Fomento sanciones ejemplarizantes a las compañías que vulneren el reglamento europeo.

FACUA.org
España-17/05/2010
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FACUA-Consumidores en Acción insta a los afectados por cancelaciones de vuelos debido a la nube de ceniza provocada por el volcán de Islandia a denunciar a las compañías aéreas si no cumplen sus obligaciones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AES

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