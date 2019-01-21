FACUA insta a los ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo a informar sobre si regularán los patinetes eléctricos
La asociación considera necesario que exista una legislación municipal que proteja a los ciudadanos de los riesgos que puedan correr debido a la aparición de estos vehículos en las calles.
FACUA.org
Asturias-21/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a los ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo para solicitarles que informen sobre si están planteando la regulación de patinetes eléctricos y el resto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que est&aac