FACUA insta a los consumidores a que exijan información clara en el etiquetado de los productos de rebajas
Inicia su campaña de información a los consumidores sobre sus derechos en las rebajas.
FACUA.org
España-30/06/2002
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Ante el inicio el 1 de julio de la temporada de rebajas, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) insta a los usuarios a que exijan información clara en el etiquetado de los productos de forma que indiquen tanto el precio rebajado como el