FACUA insta a los usuarios de Renfe a reclamar compensaciones en los trayectos sin aire acondicionado
Los afectados podrían reclamar hasta la totalidad del precio del billete. La mayor parte de las incidencias se registraron en los trenes con destino a la costa, con gran demanda por ser un cambio de quincena.
FACUA.org
España-17/07/2017
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