FACUA insta a Movistar a informar a todos sus clientes del agujero de seguridad que expuso sus datos
La asociación apela al principio de transparencia del Reglamento General de Protección de Datos, que establece que cuando se produce una brecha de seguridad, hay que comunicarla a los afectados.
FACUA.org
España-17/07/2018
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Imagen: Flickr.com/sergiosf (CC BY-NC 2.0)/FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha instado a Movistar a que informe a todos sus clientes del agujero de seguridad en su página web que dejó expuestos hasta este lunes sus datos de facturación. Sus nombres, domicilios, direcciones de c