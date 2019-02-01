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FACUA insta a Sanidad de Aragón a que agilice la Atención Primaria para evitar más retrasos en las citas

La falta de personal médico suficiente en centros de salud de la región puede estar provocando demoras en las solicitudes de las citas.

FACUA.org
Aragón-01/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Aragón para instarle a que tome las medidas necesarias para agilizar la Atención Primaria y evitar más demoras en la entrega de citas y la atención a los pacientes.

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