FACUA insta a Sanidad de Aragón a solucionar la demora en las pruebas de diagnóstico de discapacidad
La asociación, a través de su delegación territorial aragonesa, ha tenido conocimiento de que varios medios de la zona han recogido que existen demoras de hasta 18 meses para la ejecución de las evaluaciones.
FACUA.org
Aragón-30/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Departamento de Sanidad de Aragón para instarle a que solucione los problemas de demora en la realización de pruebas de diagnóstico para la evaluación y reconocimiento de posibles discapacidades.
La asociaci&