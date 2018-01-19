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FACUA insta a Sanidad de Asturias a garantizar asistencia médica en las urgencias en un tiempo adecuado

La asociación considera inadmisible la espera de los pacientes durante más de cuatro horas y no entiende cómo no se ponen más medios a disposición de estos servicios sanitarios en el periodo invernal.

FACUA.org
Asturias-19/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide a la Consejería de Sanidad de Asturias que garantice que los pacientes de los servicios de urgencias de la región reciban asistencia médica en un periodo de tiempo aceptable.

La asociación ha tenido conocimiento por su de

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