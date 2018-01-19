FACUA insta a Sanidad de Asturias a garantizar asistencia médica en las urgencias en un tiempo adecuado
La asociación considera inadmisible la espera de los pacientes durante más de cuatro horas y no entiende cómo no se ponen más medios a disposición de estos servicios sanitarios en el periodo invernal.
FACUA.org
Asturias-19/01/2018
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FACUA exige a la Consejería de Sanidad de Asturias que asegure que los pacientes de los servicios de urgencias de la región reciban asistencia médica en un periodo de tiempo aceptable. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción pide a la Consejería de Sanidad de Asturias que garantice que los pacientes de los servicios de urgencias de la región reciban asistencia médica en un periodo de tiempo aceptable.
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